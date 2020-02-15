新冠肺炎疫情短期將衝擊大陸經濟表現，對大陸不同產業將產生不同影響，大致而言，對旅遊、娛樂、飯店、航空、物流、勞動密集型製造業等將產生較大負面衝擊，而對製藥、電子商務、網路娛樂和保險等則會產生相對有利的影響。

新冠肺炎疫情對大陸帶來機會和利多的產業，包括：1.醫療衛生物資及製藥，隨著疫情發展，大陸各地相關工廠日以繼夜生產口罩、防護服、護目鏡等醫療相關物資。這一類醫療設備和物資的生產企業將因疫情而蓬勃發展。本次疫情過後，隨著大陸民眾健康意識的提升和國家醫療衛生政策的改進，製藥業將具有廣闊發展空間。

2.電子商務：許多民眾長時間居家，足不出戶這種狀態將持續帶動網路購物和線上訂餐等領域需求上升。

3.線上娛樂、線上教育。

4.遠距辦公相關產業，受本次疫情推動，遠距辦公正成為一種新的工作模式，但這次發現遠距辦公造成頻寬不足等技術問題，這既是挑戰也是機會。

5.保險，經過本次疫情，大陸民眾對生命健康的關注、對突發疾病保障意識的提升，有利保險業發展。

新冠肺炎疫情對大陸受負面衝擊的產業則是包括房地產業，截至目前為止，大陸大多數城市售樓處已關閉，部分城市更是直接關閉網簽系統。此外，建築工地已基本停工，土地拍賣暫緩，地產仲介也悉數停業。根據統計，從2020年1月下旬開始，大部分開發商成交量相比往年春節期間暴跌95%。春節前後一周房地產銷售資料基本上接近零。隨著疫情持續，預計第一季房地產開發投資、銷售、開工和竣工都將受到不小影響。

另外，受負面的產業還包括文化休閒及旅遊業、影視娛樂業、餐飲及零售業、交通運輸業、製造業等。

(時報資訊)