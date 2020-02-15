新冠肺炎疫情對農產行銷造成影響，台南市長黃偉哲也指示農業局透過農特產品展售會，增加青農銷售產品的機會。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲15日在學甲昕昕農場與30多位青農面對面座談，了解青農所遭遇問題，並針對土地、資金的取得，技術培育及產品行銷提出討論，以協助青農解決困境，增進耕作及返鄉意願；另外對於近期市府將仁德港墘農場報編為綠能園區引發的爭議，黃偉哲表示會照顧農民權益，沒有強徵強收的問題，他強調「可以溝通，但不能接受說謊話。」

農村人口高齡化及外流問題相當嚴峻，對台灣農業造成相當大的衝擊，為吸引新血投入，台南市政府農業局從2011年開始推動新農人計畫，目前邁入第9年，已經培育上千新農人，其中也不乏收入破百萬者，並帶入務農新觀念，部分青農也成立聯誼會，互相交流技術及經驗，以免流於單打獨鬥。

學甲青農聯誼會會長賴建良指出，新農人或青農剛開始進入產業，土地取得不易及資金缺口是最重要的課題，解決後才能談技術、行銷，務農其實是一場長期抗戰。

台南市長黃偉哲表示，他對青農議題非常重視，這些問題政府要幫忙找解藥，市府會努力讓台南成為對青農友善的城市，讓生產無虞；針對近期綠能園區爭議，黃偉哲指出，市府協助租地種植的農民另覓據點，不願意搬遷的也不會納入開發範圍，並沒有強硬徵收的問題，也會持續溝通，但不能接受說謊話的行為。

農業局長謝耀清則說，近年投入有機農業生產人數比例增加，市府將積極與農糧署南分署、台糖公司及台南農改場等單位合作，評估規畫適合地點發展有機農業專區，增加有機農業規模並發揮群聚效應。

(中時 )