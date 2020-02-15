民眾得知水神抗菌液可免費索取，趕緊提著不透光容器來公所索取。（巫靜婷攝）

民眾得知水神抗菌液可免費索取，趕緊提著不透光容器來公所索取。（巫靜婷攝）

新冠肺炎疫情延燒，各地民眾搶購酒精加強消毒防疫，旺旺集團守護台灣，免費提供苗栗縣政府水神生成機及電解液，西湖鄉公所15日安裝完成開放領取，吸引鄉親陸續帶著瓶罐來取用，大讚抗菌液比酒精好用。

旺旺集團與民眾攜手展開防疫大作戰，在桃竹地區民間據點，免費提供水神次氯酸抗菌液，苗栗縣因無民間據點，特別協助裝設水神生成機，並供應電解液18公升，可製做3萬6千公升抗菌液提供民眾領取。西湖鄉公所昨完成裝設，並公告索取辦法，民眾需自備不透光容器，於上班時間至公所2樓領取。

家住西湖的李小姐得知消息，趕緊提著容器來索取，她表示，家裡有高齡92歲的母親，平常進出醫院除了要準備口罩，家裡也要加強消毒，但現在口罩和酒精都很難買，在幼兒園上班的姪女從網路上看到公告訊息，告訴她用抗菌液安全性較高，也比較沒有味道，就近就能索取，不僅造福鄉民，又不用跟別人擠，很感謝旺旺集團熱心公益。

在後龍1間學校上班的黎小姐，與同事們提了6個8公升的桶子來索取，她表示，學校平時就有使用水神，因為裡面有含次氯酸，對於腸病毒有殺菌效果，有些小朋友對酒精會過敏，所以後來就改用抗菌液，比較溫和。

(中時 )