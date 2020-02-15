台中市府首度開罰居家檢疫者外出。太平區一名林姓居家檢疫對象15日擅自外出，當地里幹事立即通報轄區分局及衛生所前往查訪，隨即將其遣返住家，衛生局並將依法開罰1萬至15萬元。

新冠肺炎疫情全民警戒，太平區一名林姓居家檢疫對象15日擅自外出，里幹事立即通報轄區分局及衛生所前往查訪，隨即將其遣返住家，衛生局並將依法開罰1萬至15萬元，民政局長吳世瑋強調，市府嚴密監控疫情，如再次違規即執行指定處所強制安置，區公所里幹事及基層里長嚴格堅守好社區感染這道防線，力求整合衛政和警政等單位，打造綿密防疫追蹤系統，民眾千萬不要以身試法。

中央流行疫情指揮中心針對無症狀且有中港澳旅遊史的民眾採居家檢疫措施，並由地方政府民政系統管控，太平里幹事一再提醒告誡轄區受居家檢疫對象，在期間不得外出，但林姓民眾在今日上午11時17分仍離開太平區住家，里幹事立即通報民政系統、轄管警察局前往會同查訪，並通知衛生局到場處置。

市府指出，轄區太平派出所由副所長帶班前往會同查訪，確認林姓民眾不在家，經現場電話聯繫，並全程錄影音蒐證及通知衛生所護理長到場處置，林姓民眾於12時37分返回住家。

林姓民眾目前健康狀況良好，無發燒相關症狀，衛生局表示，市府嚴密監控疫情，針對違反居家檢疫規定者，將依照「傳染病防治法」第58條及同法第69條處新台幣1萬至15萬元罰鍰，再次違規即執行指定處所強制安置。

吳世瑋強調，居家檢疫部分是整合民政、衛政和警政等單位執行，除各單位列案嚴格控管，讓整體基層防護網更加完整外，台中市區公所里幹事及基層里長無不嚴格堅守好社區感染這道防線，整合衛政和警政等單位打造綿密防疫追蹤系統，民眾千萬不要以身試法，共同防疫上緊發條。

(中時 )