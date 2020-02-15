九族賞夜櫻，從白天玩到晚上。（廖志晃攝）

九族櫻花祭期間，推出西班牙舞蹈和特技表演。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情蔓延，搭飛機也有危機！在櫻花盛開的季節，賞櫻不必去日本，九族文化村就有5000棵櫻花陸續盛開，花間飲茶不僅浪漫更健康；魚池鄉長劉啟帆表示，櫻花茶會16日在九族登場，歡迎大家在櫻花林中品嘗聞名遐邇的魚池紅茶。

劉啟帆表示，九族櫻花祭是台灣歷史最久、規模最大的賞櫻盛會，2020年剛好邁入第20屆，而且是魚池鄉公所與九族文化村合作舉辦第10年的櫻花茶會，因此擴大舉辦，邀請賞櫻遊客共品花間茶味。

櫻花茶會將由日月潭茶藝推廣協會茶師，在櫻花樹下擺設23座茶席，沖泡的茶葉是魚池鄉特產的紅玉紅茶（台茶18號），和紅韻紅茶（台茶21號），讓遊客品嘗世界第一棒的紅茶，也幫助在地茶農行銷。

劉啟帆表示，櫻花茶會第2場次在2月22日，歡迎預約茶席，以免向隅；2月28日至3月1日推出小農市集，向遊客推薦魚池三寶（紅茶、香菇與蘭花）加一咖；此外，九族夜間賞櫻從白天玩到晚上，將延續到3月1日，下午2點入園午後票特價優惠，詳情和即時花況可上九族櫻花祭網站查詢。

(中時 )