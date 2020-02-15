元大金控說明「保德信人壽要賣台灣子公司」內容 17:402020/02/15 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導「保德信人壽要賣台灣子公司」，提及目前傳出可能的買家包括玉山金控、台新金控、元大金控、兆豐金控等。 元大金控15日回應指出，「報導內容純屬媒體臆測，不予評論，本公司若有任何併購行動，都將依照主管機關之相關法規辦理及公告」。 (工商 ) #元大金控 #保德信人壽 #賣台 #內容 #媒體 也許您會感興趣 推薦閱讀 三發地產爆發家族奪產疑雲 股價打到跌停 14:562020/02/11 財經 響應全球網路安全日 趨勢科技發布Deepfakes防禦3招 10:122020/02/12 財經 NCC：黨政軍條款將適度解禁 04:102020/02/13 財經要聞 應申報結合未申報 台哥大遭罰50萬 04:102020/02/13 金融．稅務 元大證投資先生APP 獲數位內容產品獎 17:492020/02/13 財經 WHO專家會議落幕 指揮中心內容保密還不能說 18:002020/02/13 生活 控管社群媒體有害內容 英將設網路監管機構 19:022020/02/13 國際 獨家》勁爆！在台30年 保德信人壽將出售 20:352020/02/14 財經 保德信人壽 要賣台灣子公司 04:092020/02/15 財經要聞 谷歌與出版商洽談為新聞付費 13:092020/02/15 財經 財經熱門新聞 期交所董事長許虞哲去世 享壽67歲 - 財經 獨》南山業績落到第3 尹崇堯、許妙靜遭記大過 - 財經 - 工商 華爾街巨頭最新持股曝光！蘋果、金融股慘遭減持 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 陳時中：防疫前間 避免旅遊少坐飛機 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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