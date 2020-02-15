媒體報導「保德信人壽要賣台灣子公司」，提及目前傳出可能的買家包括玉山金控、台新金控、元大金控、兆豐金控等。

元大金控15日回應指出，「報導內容純屬媒體臆測，不予評論，本公司若有任何併購行動，都將依照主管機關之相關法規辦理及公告」。

(工商 )