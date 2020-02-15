板信銀行法人董事代表人變動 17:402020/02/15 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 板信銀行公告，法人董事代表人變動，發生變動日期為2月15日，舊任者為劉炳煌及漢佳建設公司董事代表人，新任者為劉炳華及名軒開發公司董事。 異動原因為法人董事改派代表人，原任期為107年7月1日～110年6月30日。新任生效日期為2月15日。 (工商 ) #變動 #板信銀行 #法人董事代表人 #新任 #日期 也許您會感興趣 推薦閱讀 國家考試一律自備口罩 必要時調整考試日期 14:002020/02/13 政治 新任湖北省委書記應勇 誓言要遏制疫情蔓延！ 11:432020/02/14 兩岸 新任武漢市委書記：要續建方艙醫院增床位 12:292020/02/15 兩岸 財經熱門新聞 期交所董事長許虞哲去世 享壽67歲 - 財經 獨》南山業績落到第3 尹崇堯、許妙靜遭記大過 - 財經 - 工商 疫情爆發！陸陷入停工危機 台慘業大復活 - 財經 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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