板信銀行公告，法人董事代表人變動，發生變動日期為2月15日，舊任者為劉炳煌及漢佳建設公司董事代表人，新任者為劉炳華及名軒開發公司董事。

異動原因為法人董事改派代表人，原任期為107年7月1日～110年6月30日。新任生效日期為2月15日。

(工商 )

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