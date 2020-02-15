（德國科隆五金展即將登場，「台灣新產品形象區」將成新亮點／圖／貿協提供）

全球最大規模五金業盛事「2020年科隆五金展」不畏新冠肺炎疫情全球蔓延，如期於3月1至4日德國登場。為搶攻全球五金產業商機，外貿協會除帶領逾70家台灣優質五金手工具廠商前往深耕歐洲市場，並設置「台灣新產品形象區」展現實力。

貿協指出，歐洲向為我國五金手工具主要出口市場，以台灣手工具2019年出口總值達37.9億美元，其中近三成銷往歐洲市場。儘管2019年受全球需求放緩、區域貿易衝突頻傳，連帶影響我國出口表現，然德國仍穩居我國第三大出口國，佔整體出口6.2%、成長1.6%，更顯示德國對台灣的重要性。

貿協強調，近來新型冠狀肺炎疫情影響，導致全球產業供應情況大亂，促使各國大廠重新思考布局全球，以因應未來類似情況帶來的衝擊，雖不是大家所樂見，惟此時我業者更應把握契機，積極搶佔全球市場。

現有台灣五金產業分工精密且供應鏈齊全，向以「專業、優質、創新」形象行銷全球，本屆參展業者包含國內知名企業四維創新材料、振鋒企業、益張實業、星聯鋒等，「台灣新產品形象區」則以手工具、工業用品、家居修繕等三大主題，展出優質五金產品，此外，包括台灣手工具公會、臺北市進出口公會及螺絲公會等亦組團參展，總計台灣有346家廠商共襄盛舉。

「科隆五金展」係全球最具規模專業五金國際展會，不僅為業者交流產業最新動態趨勢的國際平台，且為歐洲地區買主發掘人氣商品的最佳管道。今年計來自55國2,770家參展商，海外參展商超過85%，包括Gedore、Hazet、Stahlwille、Wera和Fischer等指標性廠商等均將在今年登場亮相。

(工商 )