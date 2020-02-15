善心人士不但送冷氣、送安裝，還送美觀，讓嘉義縣大崙國小塗溝分校校方十分感激。（校方提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大崙國小塗溝分校因緊鄰嘉義機場航道，9年前由交通部民航局提供噪音防制專款，在每間教室設隔音窗、裝冷氣，並補助電費，讓孩子上課時能免除室外噪音，也能享受夏天清涼，但近報廢年限的冷氣，目前已有9台不堪修理，只有3台勉強運作，雖公部門持續補助冷氣電費，汰換舊新費用需學校自籌，造成校方壓力，有善心人士得知校方有此需求，私下邀集朋友募資行善，不僅「送冷氣」、「送安裝」，更「送美觀」，還特地選在14日情人節送到學校，被校方稱是最浪漫的禮物。

大崙國小校長曾南薰表示，雖幾度跟公部門提出補助申請，礙於經費和法規，大家都愛莫能助，且多半建議學校自籌，但考量塗溝分校位於農村社區，又是38名學裡的小校，避免30多萬經費變成家長負擔，她決定尋求外援，在許多場合表達學校有換冷氣的需求，沒想到善心人士得知後，默默付諸行動，直到去年底才聯絡校方說想捐冷氣，更親自走了分校一趟。

曾南薰說，現行每間教室有兩台冷氣，原只期待對方捐個幾部，沒想到他卻堅持一次到位，直到裝冷氣前1天，她才知道12台冷氣要全部換新，連管線也重新調整，「真的很意外，更不好意思讓對方花這麼多錢」。

曾南薰感謝這位低調冷氣機捐贈者和他的朋友，讓塗溝分校開心收下這分「愛塗溝」的情人節大禮，也相信孩子在捐贈者的無私關愛下，會更努力學習。

(中時 )