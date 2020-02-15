警方查扣陳嫌的開鎖用具。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

闖空門行竊40多年，有至少20條竊盜前科，目前又因8起竊盜案，遭北市、新北、桃園等8個院檢通緝，現年62歲的陳姓慣竊，雖然一把年紀，近年仍持續在雙北地區犯案，北市刑大肅竊組經循線追查，日前在中正區將他循線逮捕。

警方指出，陳嫌堪稱祖師爺級的小偷，做案時會在周遭大樓觀察地形，研究管理員、住戶進出的狀況，更有拿手的開鎖絕活，一般門鎖都能輕易破解，行動時更會戴帽子、假髮變裝掩飾，雖然60多歲，仍持續在雙北地區犯下多起竊盜案件，光最近1年就涉及5起竊案，得手30多萬元。

警方調查，陳嫌每次被抓，交保後仍持續犯案，現在已累積8條通緝，陳嫌在北部地區更有多處藏匿地點，經常變換住所躲避查緝，專案人員經3個多月的蒐證埋伏，本月初終於將他循線逮捕，警訊後除將他解送歸案，另依竊盜罪將他送辦。

據北市刑大統計，2019年住宅竊案破獲數達452件，移送犯嫌373人，較2018年同期增加7.15％，2019年住宅竊案發生數也較2018年減少60件，破案率提高，但類似的發生案件減少，闖空門的小偷不敢恣意妄為。

(中時 )