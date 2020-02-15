2021台灣燈會將由新竹市政府主辦，市長林智堅除了邀請柏林燈節的策展人Birgit Zander擔任顧問，也期望借鏡舉世聞名的柏林燈會「讓城市說故事」的藝術作法，點亮新竹舊城區古蹟群，讓「巷弄即燈區、燈區即街道」，打造獨一無二的科技藝術燈會。

林智堅表示，2021台灣燈會在新竹將突破以往大型空地辦燈會的做法，讓藝術燈具進入城市之中，以光影藝術點綴城市古蹟群，讓古蹟變身成大型藝術燈具，並且與科學園區合作，利用新科技為新竹市量身訂做獨一無二的科技藝術燈會。

林智堅去年即赴德國柏林燈節取經，他發現，柏林燈節擅長利用燈光投影，讓城市建築物有如畫布，使靜態建築也有聲有色，因此也將借鏡這種藝術作法，讓古蹟換新衣，呈現不同樣貌。林智堅近日也邀請柏林策展團隊來台參訪，帶領Birgit Zander顧問團隊，在夜間走訪州廳、美術館、東門城等古蹟

此外，新竹市素有台灣矽谷美名，同時也是具有300年歷史的城市，林智堅表示，2021燈會希望將在地高科技、創新技術應用在燈會之中，此外，目前已規畫主燈位於新竹公園，透過東大路軸線串接6大燈區，範圍包含火車站、護城河、東大路、新竹公園、隆恩圳、文化局等，目前除了開放國際徵件外，也將思考帶入新竹特色玻璃、晶圓等。

(中時 )