和興派出所宿舍群修繕預計年底即可完工，將變身成為全彰化縣首座青年創意基地，打造文化歷史廊道、形成小鎮文資新亮點。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右）親自走訪和興派出所後方日式宿舍群。（謝瓊雲攝）

鹿港分局和興派出所宿舍群重新修繕，預計明春將銳變成全彰化首座青創基地再亮相；彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏等人出席開工典禮，祈求工程執行順利，期許未來串聯周邊文化資產成為鹿港小鎮的文化及青創觀光地標，再創文資新亮點。

18世紀鹿港成為島內貿易港，位處中山路老街的和興派出所，前身是鹽業總館，負責調度中部地區的鹽，印證了鹿港地區鹽業發展歷史；日據時期改為警察派出所使用，並興建附屬宿舍群。

王惠美表示，日本昭和年間增建騎樓，立面屋頂為山型女兒牆，造型典雅樸實，周邊還有甕牆，後方宿舍群至今仍留存一棟木造建築與一對洗石子門柱，是許多在地居民共同的成長記憶。

日據時代增建的警察宿舍，增建騎樓，立面屋頂為山型女兒牆，造型典雅樸實，周邊還有甕牆。（謝瓊雲攝）

王惠美說，修復後的宿舍群，結合鹿港天后宮、龍山寺、丁家古厝、民俗文物館等文資空間，形成小鎮文資新亮點，打造文化歷史廊道；工程預計年底完工，變身為全縣首座青年文創基地，可望媲美桂花巷藝術村。

日據時代增建的警察宿舍，增建騎樓，立面屋頂為山型女兒牆，造型典雅樸實，周邊還有甕牆。（謝瓊雲攝）

文化局表示，前年鹿港和興派出所、彰化舊民族路派出所、芬園安山派出所皆經文資審議大會通過，登錄為本縣歷史建築；和興派出所宿舍群被納入「再造歷史現場」計畫範圍，修繕再利用工程總經費計3252萬8642元，中央文化部補助8成、縣府自籌2成，工期約300日曆天，預計今年底可修復完成。

(中時 )