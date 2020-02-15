新冠肺炎使人聞咳色變，台南市1名街友通緝犯長期咳嗽未癒，日前落網猛咳一整天，嚇得警方不敢靠近，即使送到台南地檢署，也被銬在特定區域隔離。台南市社會局避免弱勢族群發生群聚感染，日前全面訪查社福機構，輔導落實防疫措施。

台南市警方日前逮獲1名街友身分的通緝嫌犯，因為沒錢繳健保費，健保卡失效，即使身染肺病久咳未癒，仍不到醫院就診。他因通緝被逮到警局時，不斷狂咳，嚇得警察讓他戴上口罩，關進拘留室，即使移送到地檢署，法警也將他銬在特定區域隔離。

台南市社會局為了加強弱勢族群防疫，主動訪查包括老人、兒少、托育等283家社福機構，輔導落實防疫措施，避免發生傳染。

銀髮族與身障者對疫情抵抗力較差，台南市社會局逐一輔導家庭托顧與社區長照機構實施量測體溫與手部消毒與健康管理等工作。針對兒少照顧機構，則要求托育人員上班時皆需戴上口罩，即使家長接送，也盡量配合戴上口罩防疫。

黃偉哲強調防疫標準流程不容輕忽，所有在第一線的照顧人員必須先落實自我防護做起，才能避免造成病毒擴散，確保被照顧者的生命安全。

台南市社會局目前共計發放11萬片口罩給社福機構，協助提升防疫量能，未來將不定期及無預警辦理相關防疫督導作業，以強化機構防疫能力。

(中時 )