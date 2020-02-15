據日本共同社15日報導，日本駐陸大使館官網曾登載首相安倍晉三向大陸發出的祝詞，內容是祝賀春節並期待更多大陸人訪日。該祝詞在大陸新冠肺炎疫情擴大後的1月24日起登載了1周時間。但現在這一祝詞已被日本外務省刪除。

在祝詞中，安倍邀請大陸人在春節長假（1月24日至30日）及夏季東京奧運會和帕奧會時訪日，呼籲稱「歡迎今年有更多的中國朋友蒞臨」。這一祝詞在長假首日上傳到官網後，網上相繼出現質疑之聲，日本外務省遂於30日刪除。共同社說，日本外務省以該祝詞可能會被指責無危機感為由，道歉稱「不合適」（該省幹部語）。

據日本政府消息人士透露，祝詞是在新冠疫情爆發前製作，按照當時的計劃上傳到官網。據分析，這是基於安倍希望大陸國家主席習近平作為國賓訪日，能夠提升兩國友好氣氛，因而做出的應對。

登載當天，外務省還針對包含武漢市的大陸湖北省發布了暫勿前往的提醒。在2月3日日本眾院預算委員會會議上，國民民主黨議員渡邊周稱「（做法）過於粗糙」，批評外務省缺乏一貫性的應對。外相茂木敏充則說，「給大家造成不安，表示歉意」。

(中時 )