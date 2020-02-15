為了防控疫情，不少社區都對電梯都定時消毒或採用各種措施避免病毒傳播。不過有社區電梯竟然傳出「他們這棟樓的電梯裡經常被人吐痰。」整個電梯都是口水跟痰的味道。

透過查看電梯的監視器，屋主們發現吐痰的是一名身著快遞制服的年輕男子。(翻攝自看看新聞)

柳州一處社區住戶們表示，從今年年初開始，他們就發現有人隔三差五往電梯裡的牆壁隔板上吐痰。連續20多日每天下來每天幾乎都有人吐痰在電梯，看看新聞報導，記者實地發現該社區電梯的隔板上有不少殘留的痰印，住戶們看到這樣的場景許多住在低樓層的乾脆直接走樓梯、而住在高樓層的則是想盡辦法來避免直接接觸。

屋主通過查看電梯的監視器，他們發現吐痰的是一名身著快遞制服的年輕男子，而且這名男子乘坐電梯時不僅吐痰還抽煙。但因為沒有拍下男子的正臉，所以大家也不知道他的真實身份。住戶不滿的表示，「現在是疫情期間，他有沒有病毒也不知道，整棟樓的人都聞他的口水味上下樓。」住戶還為此專門印製了傳單在電梯裡張貼，並且正在確認該男子的身份。

(中時電子報)