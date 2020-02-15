新冠肺炎疫情持續肆虐全球，截至15日，中國湖北已累計確診56779人，單是湖北省就有54406人，病毒發源地武漢最嚴重，累計37914人。然而即便疫情肆虐嚴重，武漢仍保有最後一塊淨土，該村莊內居民約3000多人，卻沒有任何人感染。

根據《北京青年報》報導，被封為「硬核村」的林港村，是紙坊街道最大的農業村，村內居民共約3000多人，但自肺炎疫情爆發以來，卻完全沒有人感染，該村黨總支書記王維表示，如果村裡被感染，那村幹部一定是第1個，如果老百姓先感染，那就是村幹部工作沒做好。

據了解，林港村從1月26日起進行防疫任務，嚴格控管人員進出。另外，該村的村幹部必須輪流外出採買生活用品，從慢性病藥品到孩子的尿布通通都要包辦，以確保村民日常生活無虞。只要村民有需求，村幹部都會盡力協助解決。

村幹部每日外出代購村民所需生活用品。（圖／翻攝北京青年報）

王維透露，村裡的部署防疫工作很早就開始了，全村13個進出卡點，以小組長和黨員為主體，2人1組全天嚴密值守。林港村也在第一時間採購防疫物資發給村民，同時勸導村民過年期間減少外出、不聚集。

林港村雖然交通便利，但村裡沒有超市，只有幾個小販賣部。時間拉長，原先的日用品備貨肯定不夠，因此為解決村民的困難，村幹部就代為採購物資。王維表示，林港村共21個村民小組，每天各個村民小組會把村民所需要購買的物品登記下來，再發給村兩委，村兩委統計需求後第2天外出採購。

另外，雖然目前為止尚未有任何村民感染新冠肺炎，但為了防控疫情，林港村仍然把村口的小學和尚未復工的工廠也改造成臨時觀察點，空出衛生間和廚房，並添置鍋碗瓢盆、柴米油鹽、食材佐料，以便到時能提供生病的村民或外出返回隔離的人員居住。

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(中時電子報)