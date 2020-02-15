寒舍艾麗酒店【五星料理．食在艾家】主菜-蔥燒醬滷豬大排餐盒。（寒舍艾麗提供）

寒舍艾麗酒店【五星料理．食在艾家】素食餐盒。（寒舍艾麗提供）

寒舍艾麗酒店【五星料理．食在艾家】主菜-蜜汁沙茶烤腿排餐盒。（寒舍艾麗提供）

宅經濟當道，寒舍艾麗酒店跟進開賣人氣外帶餐盒，嚴選三款海陸主菜：蜜汁沙茶烤腿排、蔥燒醬滷豬大排、菊島酸菜蒸時鮮，一次滿足饕客們的口腹之慾，一同交織豐富多彩的美味好食光，帶您翩然踏進五星美饌的幸福殿堂，每份售價450元，外帶餐盒每次訂購數量最低20份，如需外送服務則車資另計。

寒舍艾麗主廚團隊推出四款雙主菜外帶餐盒，搭配當季蔬食每日限定限量販售，雙主菜分別為泰國街頭人氣美食「南洋碳燒雞腿排」多汁豐腴的迷人口感，柔軟化口令人食慾全開，搭配外酥內嫩的「卡滋日式炸豬排」，吮指美味令人難忘。

另款經典道地粵式風味「蔥油玫瑰油雞腿」一口咬下感受脂香四溢、鮮嫩多汁的粵式韻味，佐襯「芝士焗烤鮮魚」品嘗鮮甜海味完美交織，兩款售價為680元／份；另有升級版外帶餐盒，售價880元／份，「雙醬海南雞」嚴選放山雞以燜煮方式後急速冷卻冰鎮，保持肉質緊實且順滑軟嫩，佐以主廚特製的椒麻紅醬與青蔥綠醬，完美保留新加坡的道地風味，「秘製爐烤鮮魚」在主廚特製醬汁相佐下餘韻無窮。

另一款則擷取傳統法式料理底蘊的「紅白時蔬紅燒牛臉頰」 以波特酒慢煨出齒頰生香，「蒜圓豉汁干貝海蝦仁」，嚴選彈牙清甜的海蝦仁及干貝的碩大飽滿，蒜香味濃透著厚實氣息，引領舌尖品嘗原汁原味的海鮮料理。

(中時 )