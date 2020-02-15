54歲資深藝人董至成驚傳與結婚21年的妻子羅若云婚姻亮紅燈，婚變原因更是令人震驚，疑似妻子與兒子的游泳女教練小恩有著長達7年的曖昧情，令董至成聞訊震驚不已。資深媒體人呂文婉日前也在談話性節目中談及羅若云私下個性與為人，稱董至成當年就是因為這樣對羅若云深深著迷。

董至成與妻子結婚21年，婚變原因眾說紛紜，呂文婉近日上節目談董至成婚變，也回憶起當初董至成很喜歡羅若云的原因，「因為她就很阿莎力，她可能比男人還要豪氣，很大氣很好相處。」

呂文婉透露其實羅若云的舅舅也是圈內很資深的製作人，董至成更曾說過一個故事，說自己被這個女人深深懾服，因為兩人交往時期約會常常約在熱炒店、路邊攤，有次他因錄影遲到，怎麼她女朋友已經跟一堆人聊天喝起來了。

原來羅若云是在等董至成的短短時間內，跟隔壁桌客人混熟變朋友，令呂文婉也大讚這個性真的是很吸引人！

(中時電子報)