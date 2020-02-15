由於新冠肺炎疫情持續延燒，造成全球國際貿易緊縮，恐將衝擊台灣農產品外銷，尤其大陸是台灣鳳梨主要外銷市場，加上產季即將在3月開始，可能是首當其衝的農產品，台南市政府將透過擴展內外銷、啟動加工等措施因應，15日配合農糧署穩定鳳梨產銷計畫，公告「109年度鳳梨收購加工作業計畫」，第一階段將收購2000公噸鳳梨，2月17日開始申請。

台南市種植鳳梨面積約1740公頃，占全台第二，農業局預估今年度產量逾7萬公噸，因去年外銷狀況平順，農民進行產期調節，因此今年盛產期間約有4到5個月，台南於3月中旬後陸續上市，以關廟、歸仁、新化及山上為主要產地，品種多為台農17號（金鑽鳳梨）。

台南市政府農業局則針對鳳梨採購加工，配合農糧署穩定產銷計畫，媒合合法加工廠辦理鳳梨收購，第一階段台南地區將收購2000公噸，有意者可於2月17日起到5月31日止向農業局提出申請，農糧署將補助業者每公斤3元的加工處理費用，另外補助供應單位每公斤2元的集運費用，加強市場調節。

(中時 )