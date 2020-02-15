鄭怡近來受新冠肺炎影響，大多和老公待在家、減少出門使用口罩的機會，偶爾去朋友家送包冷凍蔬菜，她都覺得是人生小確幸；鄭怡的雙胞胎兒子都在多倫多，她難免擔心孩子健康情形：「當地朋友非常緊張，他們說那邊的政府防疫措施沒有台灣做得這麼好，朋友們有準備一些口罩給我兒子，我也提醒孩子要勤洗手。」

鄭怡感謝台灣政府防疫措施完善，「走在外面滿安全的，家裡一直都有備用口罩，但還是儘可能少出門，把口罩省起來，我跟老公都沒去排隊買口罩，把機會讓給有需要的人」；對於年後多場春酒及海外演出受疫情影響取消或延期，鄭怡說：「但起碼我們活在一個很安全的地方，人只要能健健康康地活著，節省一點、日子還是過得去，多用這個方法勉勵自己」。

前天西洋情人節是她雙胞兒子的生日，鄭怡笑稱已24年沒慶祝這個節日，今年難得跟老公待在台灣，兩人選擇在家看電影度過，「選部片子、準備零食，有朋友說好浪漫，但其實老夫老妻一起看電影沒什麼好浪漫，邊看還邊鬥嘴」。

鄭怡（右）與兒子感情非常好。（粘耿豪攝）

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