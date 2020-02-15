第32屆奧林匹克運動會組織委員會（一般簡稱東京奧組委）15日在東京西部的羽村市，進行了首次奧運會聖火接力綵排，日本女星石原聰美作為唯一正式的火炬手參加演練。

據新華社報導，綵排的出發點設在市體育館前小廣場，組委會臨時搭起了一個紅色舞台，背景板有「2020年東京奧運會聖火接力-希望點亮我們的路」的英文字樣，舞台上面放置了一個金色的主聖火台。

上午10點半，工作人員用一個類似「馬燈」的火種燈「點燃」一枝燃燒棒，再用燃燒棒將主聖火台「點燃」。這時，第一個身穿白色運動裝的火炬手上台，他用主聖火台將手裡的火炬「引燃」，然後走下台，開始跑第一棒。將來的正式聖火接力中，「馬燈」裡保存著來自希臘奧林匹亞的聖火火種，所有工作人員也都是知名人士擔任。

當天的綵排有四名「火炬手」參加，不過只有跑第三棒的石原聰美是將來的正式火炬手，其他三人都是工作人員臨時擔任。他們每個人跑了大約200公尺。

女星石原聰美參加東奧聖火接力綵排。（新華社照片）

儘管是一場綵排，但熱情的羽村市居民一大早就等候在道路兩側，等候火炬手們的到來，在綵排的出發點和終點附近更是人山人海。贊助商以及組委會的大巴士也按照正式接力時的流程參加了綵排。

據新華社報導，33歲的石原聰美在現場告訴記者：「我在跑之前有些緊張，但200公尺一眨眼就過去了，能在聖火接力正式進行前就參加這場綵排，我感到非常高興。」

日本女星石原聰美是東京奧運會聖火傳遞大使。（新華社照片）

東京奧運會聖火將於3月12日在希臘奧林匹亞點燃，在希臘傳遞8天後，3月19日希臘奧委會與日本奧委會在舉辦過第一屆現代奧運會的雅典帕納辛奈科體育場舉行聖火交接儀式，3月20日聖火抵達日本。3月26日，奧組委將在位於福島的國家訓練中心舉行盛大的聖火接力揭幕儀式，火炬開始在全日本47個都道府縣的傳遞。

據透露，參加東京奧運會聖火接力的大約有1萬名火炬手，每天參加的火炬手有88人，每人跑大約200公尺。

(中時 )