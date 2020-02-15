兩岸因湖北台商包機返台爭議，各執一詞，大陸國台辦發言人馬曉光15日接受新華社訪問，完整闡述2月3日到13日雙方的包機協商過程。他認為台灣提出華航接運的方案是節外生枝，若每批返台須隔離14天算，近千名在湖北台胞需要至少2個月才能全數返台，也質疑台提出的「優先名單」，真正需要優先者不足20人，他強調大陸早在6日就提出了完整的運送計畫，而台灣方面一再以各種藉口阻擋拖延，企圖以謊言推脫責任。把大陸努力克服各種困難為台胞服務的一樁好事，變成了無理的政治炒作。

新華社15日傍晚發出一篇長達3500多字的新聞，訪問國台辦發言人馬曉光，還原包機爭議的全過程，並解釋何以不讓台灣派華航班機赴湖北接人。

馬曉光表示，一、湖北疫情防控任務繁重，武漢天河機場運輸保障繁忙，由東航從在鄂臺胞集結地起飛運送，快速便捷，台方另提華航接運，無異於節外生枝；二、如果按台灣方面所稱，由於防疫能量所限，一班次只能運200人，並以每批返回台胞須隔離14天算，目前近千名在鄂臺胞全部完成返回至少要兩個月後。眾多急於返鄉上班、上學、就醫的臺胞難以接受這樣的安排。

三、在優先名單爭議上，馬曉光說，東航此前提出的運送計畫，是全面滿足在鄂台胞返鄉心願的切實可行方案。台方的121人「優先運送名單」，經湖北方面核定比對，該名單既不全面，也缺乏合理公平。979名等待回鄉臺胞中，慢性病患者近80人，60歲以上老人和不滿18歲少年兒童近400人。而台方名單中，真正需要優先的不足20人，121人名單的代表性顯然有限。

四，關於確診病例的真實性，武漢曾提出七問，馬曉光認為陳時中「除了支吾搪塞，對七點質疑一直諱莫如深」，他指這名確診病例竟然沒有被告知，更沒有進醫院隔離治療，也沒有實行與其他同機旅客不同的措施，「這樣的離奇怪事有誰能信？但就是這樣一個疑點重重的病例，卻被臺灣方面大做文章，成為阻擋東航執飛運送的一個理由」。

馬曉光認為，台灣方面稱的弱勢優先，只是拖延東航執飛的藉口，台宣佈不許兩岸婚姻家庭子女回家。這種冷血決定對許多家庭造成困擾障礙和傷害，他指大陸對台提出應拿出一個完成防疫安置的確切時間表，以利雙方有序安排後續運送，「但台灣方面至今避而不談。原因究竟何在？他們應該講清楚說明白」。

(旺報 )