畢書盡（Bii）14日宣布閃婚，為演藝圈投下震撼彈！出道以來對私事向來保密到家的Bii，去年五月被拍到秘藏交往8年女友Jessie，但昨宣布閃婚的對象，竟是交往不到半年的新女友，回朔二任女友交往時間，Bii似乎與前任分手不到三個月就另結新歡，一連串新聞著實令歌迷吃不消，外界擔心可能爆發退粉潮，影響Bii下半年即將二度攻蛋的票房。

30歲的Bii升格人夫，老婆是與他交往不到半年的H小姐，且兩人早在情人節前就完成結婚登記，連他所屬的老鷹音樂，也是上周才得知此事；消息傳出後，他前女友Jessie的私人IG昨凌晨po出黑畫面，發文「到感情的最後還是希望你一切都好，只乞求你不要再傷害我」，似乎深受Bii閃婚打擊。

Bii去年5月被拍到秘藏Jessie後大方認愛，但兩人似乎在公布戀情後3個月內就分手，多年戀情無法修成正果，Jessie為自己打氣，信心喊話：「我一定是靠自己才有辦法笑的這麼快樂，總是會有另一扇窗為你開啟，勇敢一點才能當快樂的人。」對於Jessie的po文，Bii的經紀人表示：「公司這邊也不清楚指的是什麼，但兩任都是圈外人希望能給予尊重及保護，拜託媒體及外界不要過度揣測及影響彼此私領域。」

畢書盡。(老鷹音樂提供)

(中時 )