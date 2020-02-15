法國陸籍遊客確診新冠肺炎不治 成為歐洲首宗死亡個案 18:202020/02/15 中時電子報 林毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新冠肺炎疫情如滾雪球般擴散，令人情緒忐忑不安。此為示意圖。(達志影像/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法國一名確診新冠肺炎的大陸遊客周六（15日）不治，成為歐洲首宗死亡個案。 (中時電子報) #法國 #確診 #新冠肺炎 #成為 #歐洲 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 無症狀也具風險 全台防疫升級 04:102020/02/11 焦點新聞 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 喜訊！陸海南海口新增5名新冠肺炎患者出院 19:382020/02/12 兩岸 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 俄羅斯2起武漢肺炎確診病例 皆已痊癒出院 22:092020/02/12 國際 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 22:182020/02/13 生活 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 國際熱門新聞 日本防疫大失控 日人怒喊安倍下台 - 時事 鑽石公主號再增67人新冠肺炎確診 總計已達285人 - 國際 明晚回家！美國宣布將派包機接回「鑽石公主號」上美國人 - 國際 安倍稱歡迎陸客 挨批抗疫無危機感 日外務省刪祝詞 - 國際 不甩女王！ 哈利梅根下這一決定 展現不回英決心 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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