民航局遙控無人機規範管理系統官網，空域查詢項目中，無人機活動空域圖資，除了基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、彰化縣、南投縣、雲林縣等7縣市，全是紅色禁航區。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

全國首座遙控無人機術科測驗場地去年9月於苗栗後龍溪畔場域啟用。（本報資料照）

民航法無人機管理新制將於3月31日起實施，民航局「無人機管理規範系統」也在近期上線，其中台灣採「負面表列」方式提報，僅7縣市開放全縣市可飛無人機，苗栗縣被列在禁航名單中，引起無人機團體反彈，縣府主管單位勞青處指出，禁航區還在討論階段，有待縣府公告版本為準。

苗栗縣政府積極推動無人機產業，設有全台首座考照場，不料近日卻遭無人機玩家發現，在民航局公布的無人機活動空域圖資中，苗栗縣被列為紅色限制活動區，大嘆政策一出，等同甩縣府1個巴掌。

勞青處長彭德俊回應，系統目前顯示的區域還在討論階段，正確的禁航區3月31日前，縣府才會正式公告。

彭德俊說明，民航局建置圖資系統時，建議縣府圖資暫時採用「正面表列」，意即在圖資上顯示「可以活動區域」，但目前縣府尚未確定禁航範圍，所以圖資上才會全縣顯示紅色。未來無人機限制活動區傾向採「負面列表」，意指非圖資上所列的區域，皆可飛行。

彭德俊表示，限制活動區以港口、軍事基地、各式發電廠站、機場航空站、高鐵和政府單位公告地區等為主，新制上路前，仍以縣府已訂定的《苗栗縣遙控無人機飛航管理辦法》辦理，針對禁航區域採取勸導。

(中時 )