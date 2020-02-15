期交所董事長許虞哲去世 享壽67歲 18:262020/02/15 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 期交所董事長許虞哲。 （圖／顏謙隆） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前財政部長、現任期貨交易所董事長許虞哲日前因病入院治療，根據中央社引述友人透露，他今天下午過世，享壽67歲。 民國41年次的許虞哲政治大學財政研究所畢業後，赴美深造取得哈佛大學法學碩士學位，擁稅務、法務雙重專長，從財政部賦稅署基層做起，歷經台北市稅捐稽徵處處長、五區國稅局長，後來擔任賦稅署長、財政部常務次長，105年5月20日出任財政部長，公職生涯幾乎都奉獻給財政部，107年7月內閣改組，才轉任期交所董事長。 (中時電子報) #董事長 #許虞哲 #財政部 也許您會感興趣 推薦閱讀 合庫金改選 財部沙盤推演 04:102020/02/11 金融．稅務 董事長被關精神病院10天 三發地產驚爆爭產 11:362020/02/11 社會 和泰產險高層異動 董事長張永固、總經理章明純接任 17:552020/02/11 財經 和泰產高層換血 張永固出任董事長 04:102020/02/12 金融．稅務 防疫情傷經濟 陸財政部提前擴大放行地方債 10:382020/02/12 財經 山富旅遊3月上櫃 董事長陳國森：今年殖利率較往年成長 20:042020/02/12 財經 宏大拉鍊董事長挪用貨款私用 謊稱廠商同意遭訴 13:572020/02/13 社會 鼓勵企業防疫照顧假支薪 財政部擬祭租稅優惠 14:022020/02/13 財經 韓國財政部：疫情可能拖慢該國經濟復甦 14:202020/02/14 財經 《國際產業》三星電子：董事長李尚勳請辭，將選任接班人 14:322020/02/14 財經 財經熱門新聞 期交所董事長許虞哲去世 享壽67歲 - 財經 獨》南山業績落到第3 尹崇堯、許妙靜遭記大過 - 財經 - 工商 華爾街巨頭最新持股曝光！蘋果、金融股慘遭減持 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 陳時中：防疫前間 避免旅遊少坐飛機 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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