前財政部長、現任期貨交易所董事長許虞哲日前因病入院治療，根據中央社引述友人透露，他今天下午過世，享壽67歲。

民國41年次的許虞哲政治大學財政研究所畢業後，赴美深造取得哈佛大學法學碩士學位，擁稅務、法務雙重專長，從財政部賦稅署基層做起，歷經台北市稅捐稽徵處處長、五區國稅局長，後來擔任賦稅署長、財政部常務次長，105年5月20日出任財政部長，公職生涯幾乎都奉獻給財政部，107年7月內閣改組，才轉任期交所董事長。

(中時電子報)

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