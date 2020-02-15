明新科大運管系與高豐運動網產學合作，帶領學生前往日本雪場實地體驗滑雪課。（校方提供／莊旻靜新竹傳真）

把教室挪到滑雪場！明新科技大學運動管理系與專業滑雪運動高豐運動網連續3年，舉辦產學合作的滑雪課程，2月11日至15日之間，由教練帶領11名學生學生，前往日本宮城的鬼首滑雪場上課，實地體驗滑雪運動、雪場經營等，增加實務經驗。

明新科大運管系系主任張博能帶隊，他說，運管系與高豐運動網合作時間已有3年，由高豐補助經費，讓學生前往日本的雪場移地訓練，3年來已有實際成果，目前大四的學生陸佳欣，已取得高豐滑雪指導員的資格，今年還擔任助理教練，指導學弟妹。

同樣為四年級學生的曾品嘉、謝宇星，也因連3年的課程，加上日本實習經驗，絕對未來朝滑雪運動休閒領域發展。今年亦有10名學生，在高豐的引薦下，前往日本岩手的夏油滑雪場實習，此趟行程也前往訪視學生在夏油滑雪場的生活與實習狀況。

高豐運動網表示，期望培訓學生投入滑雪產業，產學合作模式為高豐提供滑雪教練教學，並補助學生出國到雪場移地訓練的經費，希望有興趣的學生能考取滑雪指導員，成為相關產業生力軍。

而學生移地訓練的內容包含認識器具、衣物，海關規範、到雪場的環境與課程安排、教練教學，還有實地觀察滑雪團的運作，完整認識滑雪運動產業的形式。

滑雪運動在台灣蔚為流行，市場也以每20％至30％在成長，滑雪的指導教練都為不可或缺的角色，也使商機大增。明新科大附近有小叮噹科學主題樂園室內滑雪場，提供學生基本練習，參與的學生第一學期在小叮噹室內滑雪場學習基本動作、相關安全知識，第二學期則安排前往日本滑雪場實地訓練與認識雪場經營相關知識。

本次前往日本雪場移地訓練的同學，利用3天的密集課程，在雪場裡跟著高豐運動網的專業教練學習滑雪技術，結訓後也由高豐頒發證書。滑雪實地訓練回來後，要利用此行所學，實際辦理10場推廣活動，學習行銷企劃滑雪運動旅遊，培養運動行銷的專業，也藉由推廣活動吸引更多民眾投入滑雪運動。

(中時 )