台南市政府特別以入選「2019小鎮漫遊年」的鹽水、後壁2個經典小鎮為主題，在台灣燈會中行銷溪北地區值得一遊的景點。（台南市政府觀光旅遊局提供／莊曜聰台南傳真）

在台中舉行的台灣燈會中，特別打造好市共榮燈區，邀請其他9個縣市推出富有地方特色的花燈，台南市政府以入選「2019小鎮漫遊年」經典小鎮的鹽水、後壁2個行政區為主題，結合在地民俗文化、觀光景點等意象，創作花燈參展，也藉機行銷鹽水蜂炮、國際蘭展等活動，邀民眾到台南一遊。

台南市政府觀光旅遊局邀來知名燈藝師藍永旗獻技，代表鹽水區的主題燈區包含鹽水蜂炮、永成戲院、台灣詩路等場景，還有電影看板鐵馬車、復古攝影機、月牙之輝、月津港畔、鹽水意麵等造型燈飾，呈現出百年月津港的人文風情。

後壁區的主題燈區以傳統日式木造的後壁車站為主體，加入蘭花意象、稻草人偶、嫁妝一牛車、金黃稻浪的田園意象，以靜態展示搭配動態LED燈光效果，讓遊客感受反璞歸真、無米樂自在的農村風情與魅力。

南市府觀旅局指出，2020台灣燈會展覽至2月23日，而國際三大蘭展之一的台灣國際蘭展則將在3月7日起在後壁烏樹林的蘭花生技園區登場，今年以「豐饒百年」為主題，以嘉南大圳與烏山頭水庫豐沛水源滋養萬物為意象呈現，在燈會展出的兩座主題花燈剛好可以達到行銷效果，在感受經典小鎮的魅力同時，也規畫來台南一遊。

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