這行業有福了！因新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，台灣上演口罩之亂，就算管制販售後，許多人搶翻天，還是搶不到口罩。政府除了讓防疫第一線的醫護人員每日都有口罩用外，更為確保一線職業駕駛的健康安全，蘇貞昌表示，即日起，各職業的「運將」都能優先購買口罩，一天一片。

行政院長蘇貞昌今（15）在臉書上表示，「政府用心，運將安心」。為了確保在第一線的運輸服務人員在工作時也能健康無虞地載客、運輸，即日起，無論是客運、遊覽車、計程車、快遞甚至是 UBER司機，只要是在車廂內面對大量乘客的駕駛，交通部都會優先滿足他們對口罩的需求，每日可購買一片。

蘇貞昌表示，目前醫療口罩已經分送下去，請客運業、遊覽車、計程車、租賃小客車、路線貨運業等駕駛，可先向所屬公司、公（工）會、直轄市交通局或各區監理所電洽確認，再前往購買。

蘇貞昌提醒，中央分配的醫療口罩是政府列管的防疫物資，請勿囤積、轉售或提供給他人使用。

(中時電子報)