連鎖茶飲集團雅茗-KY（2726）拓展美國市場有重要進展，為深耕美國市場，雅茗-KY在2月與北加州營運商成立合資公司「HAPPY LEMON WEST Inc.」，由集團美國總部扶持合資公司，期能快速並擴大在加州版圖，同時更積極與美國重量級連鎖飲品牌洽談合作，如果順利，將使雅茗-KY在全美展店力道大增。

為避免市場過度集中，雅茗-KY2019年啟動多國多市場的國際化布局，除在日本與京王合作，並已成立美國總部，2020年更將以「擴大展店」、「國際合盟」與「投資併購」三大策略擴大營運規模。目前「快樂檸檬」在北加州已有35家店，全美已有50家據點。雅茗-KY並訂出2022年全美店數200家，美國市場占總營收20％的目標全力衝刺。

根據美國加州市調機構調查，「快樂檸檬」在全美手搖茶飲市場已建立品牌名品牌，雅茗-KY與北加州營運商合資設立HAPPY LEMON WEST Inc.公司，代表集團深耕美國市場的決心。雅茗-KY表示，後續將比照北加州模式在全美各區與營運加盟商成立合資公司，集團在美國市場布局將從加州、美西，一路擴張版圖至美國東北、東南、中西、西南等區域。

雅茗-KY1月營收1.76億元，較去年12月減少7.88％、較去年同期減少30.17％。業績下滑主要原因是受新冠肺炎影響，大陸各商場停止營運、企業停工，門店營業天數減少。此外，另外，人民幣貶值及今年農曆春節提前在1月份，也讓雅茗1月份營收同比下滑。

目前快樂檸檬的直營店比例為10％，在疫情尚未完全平息前，雅茗-KY將給予加盟商更多的優惠與資源，包含二個月免收權利金，原物料供應也由原先的先付款後拿貨，改為先拿貨後付款，更共同聯合促銷，協助加盟商共同度過疫情衝擊。

新冠肺炎疫情強襲大陸餐飲與零售市場，雅茗-KY今年第一季營運亦將受到影響。不過雅茗-KY持正向態度看待後市，主要原因是茶飲進入門檻低，市場品牌充斥，如今疫情正可考驗各品牌的體質是否健康，而雅茗-KY經營系統完備、資金充沛，在中國市場並有先發品牌優勢，故樂觀看待疫情為「短空長多」。

(工商 )