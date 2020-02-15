新冠疫情蔓延，民眾不敢隨意趴趴走，除非要處理銀行要務，只好勉強戴上口罩出門。安泰銀行、渣打銀行、台新銀行不約而同提醒客戶，其實有更好的方法：在家上網，選擇銀行的數位服務。且因為此波疫情來的突然，許多民眾先前並沒有開設數位帳戶，各銀行現在已加快讓相關服務上線，像安泰銀行今（15）日宣布推出線上申辦數位存款帳戶服務，渣打銀行更整合優逸理財客群提供一站式的開戶服務。

渣打銀行表示，數位存款帳戶申請簡便，民眾可透過手機、電腦等數位設備開戶，以往需要分開申請的銀行帳戶、信用卡、信託帳戶等，甚或信貸戶，各式各樣銀行服務或產品，都能整合進開戶流程之中。

今天上線的安泰銀行數位存款帳戶，則是強調台幣和外幣可以同時申請開戶。安泰銀行表示，在這段期間帳戶一旦開立完成，客戶就同時擁有臺幣和外幣的階梯式利率活儲帳戶，存滿一定金額即可享有3倍活儲利率優惠，並可以利用手機或平板的「行動銀行」隨時查閱投資報表或帳戶存款狀況，讓數位金融理財服務更省時省力，輕鬆簡單掌握帳戶動態。

渣打銀行則說明，目前優逸理財客群若開立數位帳戶可享有高額活存優惠，年利率1.1％，搭配高次數跨行交易手續費減免，最高每月有100次，同時針對美金或人民幣定存，亦同時有優惠高利專案，提供銀行客戶進行資產配置。

數位帳戶開戶數最多的台新銀行，已推出許多數位帳戶專有的優惠服務，在此波疫情過程，還特別推出涵蓋在家全方位生活所需的刷卡消費回饋方案，若民眾透過國內網購平台選購如清潔液、消毒用品、洗手乳等防疫物資，台新銀行提供刷該行信用卡結帳最高可享2,600元回饋，陪同民眾共同防疫。

(工商 )