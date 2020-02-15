新北市碧潭水舞光影秀14日在炫彩雷射及領先全台的水幕投影科技和音樂交織的瑰麗風景中啟用。（新北市觀光旅遊局提供／葉書宏新北傳真）

新北市碧潭水舞光影秀14日在炫彩雷射及領先全台的水幕投影科技和音樂交織的瑰麗風景中啟用。（新北市觀光旅遊局提供／葉書宏新北傳真）

新北市碧潭水舞光影秀14日在炫彩雷射及領先全台的水幕投影科技和音樂交織的瑰麗風景中啟用。（新北市觀光旅遊局提供／葉書宏新北傳真）

新北市碧潭水舞光影秀14日在炫彩雷射及領先全台的水幕投影科技和音樂交織的瑰麗風景中啟用。（新北市觀光旅遊局提供／葉書宏新北傳真）

新北市碧潭水舞光影秀14日在炫彩雷射及領先全台的水幕投影科技和音樂交織的瑰麗風景中啟用。（新北市觀光旅遊局提供／葉書宏新北傳真）

新北市碧潭水舞光影秀14日在炫彩雷射及領先全台的水幕投影科技和音樂交織的瑰麗風景中啟用。（新北市觀光旅遊局提供）

新北市碧潭水舞光影秀14日在炫彩雷射及領先全台的水幕投影科技和音樂交織的瑰麗風景中啟用，遊客齊聚新店溪畔欣賞富含視覺及聽覺震撼雙重饗宴，碧潭水舞儼然成為近期新北市最熱門的旅遊話題。

碧潭水舞自2020年2月14日至4月12日止，每晚6時至8時30分每逢整點和半點都可欣賞。新北市長侯友宜在14日碧潭水舞啟用典禮時指出，今年碧潭水舞以嶄新舞動設計、聲光效果、水舞台造型、炫彩雷射及領先全台的水幕投影科技，為碧潭水舞帶來不同以往的科技感、光影交織的嶄新元素。

侯友宜指出，為了賦予水舞更豐富的表情，今年碧潭水舞更具備具4大首創，其一，今年度首次以光雕雷射交織躍動水舞，創造科技感滿點，其二，首次以動畫投射於水幕，今年設置3組20公尺寬的水幕投影，呈現碧潭獨有的水幕故事動畫。

其三，以碧潭水舞創作專屬配樂的原創樂曲，其四，今年首度委託作品遍及亞洲各國的新加坡頂尖光雕團隊進行策畫製作進行碧潭水舞創作策畫，為碧潭帶來國際級視覺硬體整合的水舞表演，由奇幻鳥揭開序幕，帶領民眾翱翔碧潭，進入水幕中的夢幻世界，與絢爛極光一同共舞。

另外，「春之饗宴」具自然清麗的浪漫感受，藉由輕快的水舞傳達碧潭的山水綠意，觀看水鳥在天空自由飛翔，展現春暖花開時碧潭給民眾的溫暖氛圍。之後的展演期間更將陸續推出特色組曲及精彩節目，帶給民眾一次又一次絕無僅有的碧潭體驗。

侯友宜歡迎民眾把握2月14日至4月12日這段期間到碧潭旅遊，當地除了有起伏低緩的和美山以及綿延的河濱自行車道，適合情侶、親子一同出遊，還有歷史悠久的吊橋、瑠公圳遺址、吸引攝影愛好者的吊橋光雕、全台唯一的人力擺渡等，都值得遊客造訪。

於此同時，今年碧潭水舞期間，周邊餐飲業者更順勢推出「紅利點數雙倍送」，滿點即可兌換專屬貴賓禮，適合遊客們呼朋引伴，同享美食及欣賞炫麗水舞，行程充裕還可以到隔壁的烏來山區泡溫泉、觀賞烏來瀑布以及體驗烏來部落文化，規畫充實的新店烏來一日遊。

(中時 )