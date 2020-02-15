德國總統史坦麥爾今天間接批評美國總統川普，他指控美國、中國和俄羅斯從事「強權」競爭，使各國互不信任和不安全感加劇，從而有引發新一輪核武競賽之虞。

史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）在年度慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的開幕致詞中，譴責這3大強國對全球事務的作法，雖未指名道姓，但對川普「讓美國再次偉大」的誓言表示不以為然。

史坦麥爾曾擔任社會民主黨籍外交部長，談論外交政策具有權威性。他諷刺地說：「再次偉大...即使犧牲鄰國和夥伴也在所不惜。」

史坦麥爾2014年擔任外長時，是所謂「慕尼黑共識」的核心人物。在此共識下，德國領導人表示，願在全球事務承擔更多責任。史坦麥爾今天重申這個立場，但卻是在對美、中、俄的外交作法表示不滿之後。

他在會議開幕致詞中說：「俄羅斯…再次將軍力以及歐陸國界的粗暴更動當作政治手段。」

「中國…僅在不違反自身利益的前提下，才會選擇性地遵守國際法。」

「而我們最密切的盟邦美國在現任政府領導下，排斥國際共同體的概念。」

史坦麥爾指出，其結果就是「更加互不信任、擴建軍備和安全感減弱…直到爆發新一輪核武競賽」。

他說，因應此一情況，德國應增加國防支出，期能對歐洲安全作出更大貢獻，並維護與美國的結盟關係。他承認，美國的關注焦點不斷從歐洲轉向亞洲。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）稍後表示：「德國願意做出更大投入，包括軍事方面。」

對於美國施壓促德國增加國防支出，馬斯回應說，「不過也不要把我們的討論侷限在單一問題上，我們的結盟關係強大與否，不能只用歐元或美元衡量。」

(中央社)