經濟部曾表示，已經「全面」徵購國內廠商，結果近日發現有小廠沒被徵購。（圖／取自經濟部臉書）

口罩事件，有網友竟瞎扯柯粉、韓粉。（圖／取自PTT）

日前有某口罩工廠私下賣口罩給當地居民，遭檢調派員稽查，才意外揭露他們是尚未被徵收到的合法口罩廠。

據報導，這次搜索在小廠中搜出並查扣91萬片醫療口罩以及14萬餘片一般口罩；檢調解釋，該廠商因為未被政府徵用，販賣口罩並未違法，但是該小廠的出貨量與平時申報量有出入，且過去一片口罩僅賣2到3元，如今業者卻以一片5元銷售，懷疑有囤貨販售、哄抬物價的情形。

這說法讓網友們傻眼了，一片5元不就是政府的公訂價嗎？怎會是哄抬物價呢？直呼「哄抬個頭」、「賣8塊的表示」、「賣8塊的是不是暴利了」

對此，經濟部說明，已分批發出徵用書，首批徵用10家、第二批15家、第三批4家，共計29家、總產量逾8成；但部分未獲徵用的業者卻因口罩納管，無法販售口罩，因此，經濟部13日晚間宣布對37家中小型口罩業者發出徵用書，目前徵用家數達66家，已全數徵用具有醫療器材許可證的口罩廠商。

網友痛批，「沒徵又不給賣就不對了」、「看不懂政府這個操作」「口罩缺成這樣還不徵收，留人話柄」、「經濟部這個動作太慢」、「不趕快徵用又不給賣，難怪排隊排成這樣」、「莫名其妙！我到現在一片口罩都沒買成，有工廠能製造卻不能賣！你也遲遲不徵收？」「台灣價值不夠嗎？」「真的欠罵，官僚、不食人間煙火」「一黨獨大後果，越來越荒腔走板」、「結果搞了半天這麼多家廠商卡在只能生產，盡量不要賣，但不賣查你囤積這實在無言」、「然後每個人配一周2片，說量夠！」「合法廠商生產口罩，政府連發個徵用書都沒時間，卻有時間跟民眾說七天兩片，不要戴口罩，我OK你先領，想想火都起來！」

也有網友瞎扯韓粉，稱「真猛，柯粉五毛韓粉好認真」！

行政院長蘇貞昌14日表示，謝謝所有口罩業者齊心幫忙，徵用時有一小部分業者沒被納入範圍內，但經濟部已馬上調整，改為全部徵用、一體運作。

(中時電子報)