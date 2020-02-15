高雄市長韓國瑜選後首度與大甲鎮瀾宮董事長顏清標同框。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜接下麥克風沒多久，竟然出現跳電，現場氣氛一度尷尬。（柯宗緯攝）

大甲媽百年以來首度南巡，今（15）日起在高雄市鳳山區展開為期1個月的遶境活動，市長韓國瑜今晚6時出席平安宴活動與大甲鎮瀾宮董事長顏清標，這也是兩人大選後首度合體。韓致詞時接獲麥克風講沒幾秒，現場音控就跳電出狀況，在場民眾高喊「市長加油」化解尷尬。韓表示，這次冠狀病毒肺炎大家很擔心，希望媽祖聞聲救苦，保佑國泰民安、風調雨順。

韓國瑜今晚抵達鳳山龍成宮，參拜首度南巡的大甲媽後，應邀上台致詞，孰料剛接下麥克風沒幾秒，就跳電快1分鐘，台下民眾自發高喊「市長加油」打氣，試圖緩和氣氛，主持人也幫腔說「市長魅力無窮，電都跳掉了」。

韓國瑜致詞時表示，這次雙媽會意義不同，大甲媽百年來第一次南巡，而五甲龍成宮從光緒12年、西元1886年成立迄今，雙媽祖合體祈求民眾平安健康快樂；他提到，這次冠狀病毒肺炎大家很擔心，希望媽祖聞聲救苦，保佑老百姓平安，也希望大家團結防疫成功。

顏清標繼總統大選選前之夜與韓國瑜同框後，今晚再度同台，顏清標說，選舉選完就算了，「選舉一時，朋友才是永遠的」，大家要同心合力，才能走出世界，媽祖婆是慈悲的，希望趕緊把疫情撲滅，也歡迎大家3月19日到台中遶境。

(中時 )