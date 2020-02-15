因應新冠肺炎疫情衝擊，政府研擬推出「振興抵用券」刺激消費。行政院發言人Kolas Yotaka今表示，抵用券只是一個概念，可以延伸到各個面向，振興抵用券不會只適用商圈、夜市、商圈，擬擴及演唱會等藝文消費，具體作法相關部會正在盤點需求後擬訂。

針對振興抵用券適用範圍，Kolas表示，不僅限於商圈、餐廳、夜市，可以透過「抵用」的概念多元延伸，例如藝文產業許多展覽、表演、影視娛樂多半在室內舉行，也受到疫情衝擊，因此未必是以「券」的形式呈現，相關部會將著重「抵用」的部分。

此外，立法院將於21日開議，行政院長蘇貞昌18日上午將例行性先後拜會立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、祕書長林志嘉，隨後拜訪國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團，20日中午則是民進黨團。

至於是否會談到有關政院即將提出的紓困振興特別條例草案，Kolas表示，行政院會盡速提出版本送交立院審查，立院開議前院長都會禮貌性拜會朝野各黨團，希望支持政院提出的政策與預算，若談話過程提到也是很自然的事情。

(中時 )