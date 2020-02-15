高雄港緬甸籍船員落海 雙臂斷肢慘死 18:552020/02/15 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄港外海發生溺水意外，緬甸籍船員落海，雙臂斷肢慘死。（高市港消提供／柯宗緯高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄港外海發生溺水意外，海巡及高港消防隊搶救，但仍宣告不治。（高市港消提供／柯宗緯高雄傳真） 高雄港外海發生溺水意外，緬甸籍船員落海，雙臂斷肢慘死。（高市港消提供／柯宗緯高雄傳真） 高雄港外海一艘油輪「鴻慶」今天傍晚5時許，發生1名緬甸籍船員落海意外，海巡署獲報派員前往搶救，但該員雙手斷肢落入海中，救起時已無呼吸心跳，經送往阮綜合醫院急救，仍宣告不治。 阮綜合醫院表示，該緬甸傷患經送醫搶救，已在今晚6時10分宣告急救無效，雙手斷肢，手掌到上臂，只剩肩膀。 海巡署當時獲報指稱，港口外海有一名船員落海且意識不清，第7海巡隊派船前往接駁，將溺者接回到一港口安檢所，傍晚5時25分接觸溺者，但發現溺者已無呼吸心跳且雙手斷肢。 (中時 ) #船員 #斷肢 #緬甸 #雙手 #落海 #海巡 也許您會感興趣 推薦閱讀 寶瓶星返基隆 台籍船員暫留船 04:102020/02/11 生活新聞 比戴口罩更重要 醫師揭正確乾、濕式洗手法 11:572020/02/11 生活 《電子零件》緬甸廠及掃地機器人挹注，亞泰估Q1及全年均優於去年 15:402020/02/11 財經 高雄市漁業界 防疫全面晉級 04:102020/02/12 產業特刊 陸漁船馬祖海域失聯 5人下落不明 04:102020/02/12 地方新聞 司法史上首例 陸籍抽砂船沒入拍賣 12:072020/02/12 社會 花蓮鹽寮外海驚見男浮屍 落海原因待查 15:402020/02/12 社會 陸籍抽砂船違法遭沒入 擇日拍賣 04:102020/02/13 地方新聞 知名佛寺前活春宮 上傳影片引眾怒 16:532020/02/14 時事 社會熱門新聞 上海返台搭高鐵回高雄 台女遭衛生局堵人開罰 - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 上海返台搭高鐵恐罰15萬 她 「一通電話」露餡 - 社會 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 近120年鼠年必出事！新冠恐破汶川地震近7萬人喪生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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