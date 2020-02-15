高雄港外海發生溺水意外，海巡及高港消防隊搶救，但仍宣告不治。（高市港消提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄港外海發生溺水意外，緬甸籍船員落海，雙臂斷肢慘死。（高市港消提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄港外海一艘油輪「鴻慶」今天傍晚5時許，發生1名緬甸籍船員落海意外，海巡署獲報派員前往搶救，但該員雙手斷肢落入海中，救起時已無呼吸心跳，經送往阮綜合醫院急救，仍宣告不治。

阮綜合醫院表示，該緬甸傷患經送醫搶救，已在今晚6時10分宣告急救無效，雙手斷肢，手掌到上臂，只剩肩膀。

海巡署當時獲報指稱，港口外海有一名船員落海且意識不清，第7海巡隊派船前往接駁，將溺者接回到一港口安檢所，傍晚5時25分接觸溺者，但發現溺者已無呼吸心跳且雙手斷肢。

(中時 )