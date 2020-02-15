法國衞生部長布贊（Agnes Buzyn）今天表示，一名確診新冠肺炎的80歲中國男遊客15日不治，成為歐洲首個COVID-19死亡個案。據悉，死者來自中國湖北，上月16日抵達法國，25日被送往醫院隔離治療。到院後，病情快速惡化，在加護病房治療一直沒有起色。而他的女兒也確診感染新冠肺炎，治療後病情已穩定，預期很快可以出院。法國確診個案已增至11例。

目前除了中國出現死亡個案，香港、日本及菲律賓也出現新冠肺炎死亡病例。

這名80歲男子由女兒陪同參加武漢旅行社的歐洲遊，17日到歐洲，24日抵達法國，去了拉法葉百貨公司及附近藥妝店。25日因為發燒呼吸困難而就醫，因為醫護人員不識新冠肺炎，導致癥狀加劇。期間旅遊團和醫護人員都是在無防護的狀況下和患者接觸，旅遊團曾走訪羅浮宮、凡爾賽宮等知名井點，而患者的女兒和診治醫生也成為法國的第5例和第6例確診病例。

(中時 )