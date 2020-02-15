台中市協助第一批武漢台商包機返台的相關隔離作業，隔離將滿14天，市長盧秀燕15日表示，市民素質高，沒有人抱怨或抗議，共同防疫值得肯定，目前隔離的台商都很健康，天佑台中，一起度過防疫的非常時期。

第一批從武漢包機返台的台商，其中69人在台中隔離所，市府表示，台中隔離處的撤離規畫，依中央防疫指揮中心規定辦理，市府配合中央，也會做好防護的作業。

台商尚在台中隔離，下周即將滿14天，市府一度憂心，如果有台商來台中造成疫情問題，可能招致民眾質疑聲浪，幸好台商隔離期間安全順利，未釀成壓力。

盧秀燕說，「感謝天佑台中！」69名台商千里迢迢返台，歡迎他們回家，「武漢台商隔離計畫」由中央疫情指揮中心統一部署調度，市府接獲通知後，以防疫視同作戰，作戰需要中央與地方合作，小心因應，謹慎處理。

「這些台商都是我們的家人、同胞，經過千辛萬苦才回到台灣，盼望他們能平安度過隔離期，早日與家人們團聚」，盧秀燕說，台中嚴密控制疫情，到目前為止沒有任何一位市民感染新冠肺炎，更沒有社區感染情形，防疫表現深獲中央與及民眾肯定。

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(中時 )