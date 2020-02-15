花蓮壽豐鄉同一地點連續兩次規模5地震，也造成民眾騷亂 (圖／中央氣象局)

花蓮連兩震！今(15日)晚間7點整時刻，花蓮壽豐發生規模5.5地震，全台有感，就連台北市都有感，事隔5分鐘後，同一地點再度發生規模5.1地震，連兩震也造成民眾恐慌。

根據氣象局資料顯示，第一次晚間7點地震，發生在北緯23.84度，東經121.52度、花蓮縣壽豐鄉的陸地上，規模5.5，地震深度10.5公里，最大震度花蓮4級，宜蘭、桃園、台中、苗栗、雲林、彰化3級，台北、新北、新竹、台東、嘉義、台南2級。

過了5分鐘後的7:05分，北緯23.85度，東經121.53度，完全同一個地點的花蓮縣壽豐鄉陸地再度發生規模5.1地震，這次規模為5.1，地震深度僅8.4公里，最大震度花蓮4級，宜蘭3級，新北2級、台北1級，依舊全台有感。

5分鐘內連兩次規模、地點幾乎都一樣的地震，也造成民眾騷動，不少網友紛紛上臉書、PTT等各大平台發地震文、報平安。

(中時電子報)