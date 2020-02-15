受新冠肺炎疫情影響，台灣鳳梨今年外銷量比去年同期減少26％。（潘建志攝）

台灣鳳梨去年外銷5萬1476公噸，創近年來新高，其中97％外銷大陸；不過受新冠肺炎疫情影響，今年迄今外銷量僅1446公噸，比去年同期減少26％。為了避免鳳梨市場崩盤，農委會推出拓展他國外銷、強化國內行銷、輔導加工等對策。

台灣去年鳳梨產量逾43萬公噸，今年預計與去年相當。去年鳳梨外銷創新高，不過受新冠肺炎疫情影響，大陸封城後傳統市場及大型超商通路買氣都減少，外銷量大減，眼見盛產期將至，讓農民非常擔心。

農委會主委陳吉仲15日在高雄農改場與農業及產銷業者座談，決定多管齊下採取多項產銷措施，包括外銷加碼補助海空運費、強化電子商務通路及宅配服務、開發多樣化加工產品等，並將今年外銷目標提高到6萬公噸。

為了避免單一市場風險，今年將提高外銷業者拓展大陸以外市場的海運及空運補助，並向澳洲及紐西蘭等國申請鳳梨檢疫准入。另外也針對外銷供果園補助分級包裝費用，並強化電子商務通路及宅配服務。

農委會也鼓勵加工業者製作餡料、飲品、果乾等多元產品，並補助加工處理費；抗疫情間酒精需求量大，將輔導業者將次級品製作成酒精銷售。陳吉仲呼籲農民和業者化危機為轉機，趁此機會調節市場並整頓設備，提高競爭力；並鼓勵趁產期多享用優質的台灣鳳梨。

(中時 )