高雄市三民區建國二路與民族陸橋機車道14日晚間，發生一起酒駕騎士衝撞執勤警員的事件，導致蔣姓警員多處擦傷，騎士肇事逃逸，幸虧一名熱心民眾，協助警方追趕攔查，最終將嫌犯攔住，警方依公共危險及妨害公務移送法辦，副分局長陳志成也特地致贈感謝狀給這名熱心民眾。

蔣姓、陳姓警員巡邏時，於建國民、族路橋下方執行酒駕取締勤務，蔣卻見嫌犯騎車搖晃且未裝設後照鏡，故將其攔停做簡易吹測，發現嫌犯出現酒精反應，請嫌犯路邊停車受檢，嫌犯表面配合，卻趁隙騎車衝撞員警，造成蔣警手腳多處擦挫傷。

一名路過熱心民眾見狀，立即驅車協助警方追趕攔截，於長明街及忠孝路口將嫌犯攔住，其他警員隨即到場合力將其逮捕並帶回派出所，經警方酒精檢測後，酒測值超過法定準值，警方依妨害公務及公共危險罪移送地檢署偵辦。

高市警三民一分局表示，酒駕長期以來均為交通肇事主因，高雄市強力執行酒駕取締勤務，民眾若見警方取締酒駕應即配合停車受檢，以維護民眾安全；另外，警方再次呼籲民眾酒後切勿駕車，切勿以身試法，否則後悔莫及、得不償失。

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(中時 )