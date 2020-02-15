開學日在即，苗栗縣竹南鎮展開校園全面消毒工作。（巫靜婷攝）

竹南鎮公所預計訂購50萬片罩中罩，分送鎮民1人5片。（竹南鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

再10天就要開學，苗栗縣各級學校防疫消毒動起來，15日一早竹南鎮公所在竹南國小展開全面消毒，鎮長方進興指出，除了校園，鎮內主要街道及各里環境的消毒作業也將於2周內執行完畢，因應防疫，鎮內口罩需求量倍增，公所目前與廠商洽談，將購置「罩中罩」分送鎮民，延長口罩使用期限。

竹南鎮公所加強防範新型冠狀病毒引發的肺炎，鎮長方進興指示清潔隊規畫實施各里環境消毒，並於2月25日開學日前，完成鎭內各幼兒園、國小、國中、高中職校園環境消毒，讓學生能夠安心的開學，後續再針對各里，包含社區活動中心、長壽會館等環境實施清潔消毒，讓鎮民安心使用。

方進興表示，鎮公所自10日起啟動全鎮消毒工作，馬上就要開學了，因此交代清潔隊同仁，全面以學校開始消毒；因應開學後，口罩需求增加，但礙於目前口罩難買，公所積極向後龍1間不織布廠商洽談，在福德扶輪社、苗栗縣議長鍾東錦協助下，預計購置50萬片「無掛耳隱形罩中罩」內襯，3月中旬前，分送給竹南鎮民，1人5片，拉長口罩使用期限。

另外針對竹南鎮國、高中學校額溫槍不足，代表會主席何秀綿表示，正在努力尋求廠商提供，期間仍要求各學校做好防疫工作。竹南國小指出，因應開學，凡進入校園的學生、家長及廠商皆需落實戴口罩、量體溫，學生若發現有發燒情形，將立即帶往校園隔離室觀察，並通知家長接回就醫。

竹南啟動全面消毒 購「罩中罩」顧鎮民健康。（巫靜婷）

(中時 )