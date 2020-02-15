台灣警察努力工作深植人心，親民形象讓警員有了人民保母的稱號。13日一名日籍女子至高市警三民二分局覺民派出所請求協助，但語言不通，只能用簡單的日文和比手畫腳，最後警方才明白日籍女子是前來感謝不分晝夜巡邏的警察，讓她覺得很有安全感，還特地買零食來找警犬小黑合照。

這名日籍女子居住於台灣日本兩地，13日來到覺民派出所請求協助，但日籍女子只會簡單的英文和中文，一度無法溝通，所幸警員郭明正平時進修日文，才得以用簡單的日文會話輔以比手畫腳，經過一番努力，警方終於明白日籍女子的來意。

原來是該名日籍女子時常看見警方在路上巡邏，且對待民眾和藹可親，對待外國人更是十分熱心，讓她覺得很暖心有安全感，決定親自來到警局表達謝意。不僅如此，該名日籍女子在朋友的社群網站上看到覺民路派出所的警犬小黑，覺得十分可愛，因此特意準備零食來犒賞辛勤工作的小黑，並希望可以與小黑拍照留念。

最後覺民所警員林培雯、韓欣穎請正在駐地附近巡邏的警犬小黑回來合影，並熱情招待該名日籍女子。雖然語言不通，但雙方相處融洽，事後日籍女子也傳送訊息感謝警方的招待，展現出台灣警員的努力和溫暖，不但突破語言隔閡，更暖進外國人的心。

(中時 )