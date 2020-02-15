國防部今天傍晚7時表示，美作戰艦乙艘本日上午由北向南航經台灣海峽。

國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域機、艦相關動態，狀況正常，請國人放心。

(中時 )