美艦航行台海 國防部全程掌握 19:212020/02/15 中時 楊孟立 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部今天傍晚7時表示，美一艘作戰艦今日上午由北向南航經台灣海峽。（圖/取自美國海軍官網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今天傍晚7時表示，美作戰艦乙艘本日上午由北向南航經台灣海峽。 國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域機、艦相關動態，狀況正常，請國人放心。 (中時 ) #國防部 #海峽 #台灣 #台灣海峽 #美艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸軍機又例行訓練 昨短暫越中線 04:092020/02/11 焦點新聞 朱立倫投書外媒提醒WHO、北京 讓台灣參與WHO 11:132020/02/11 政治 台灣醫療水準NO.1？網友戳破真相：沒什麼好驕傲 21:352020/02/11 生活 國防部證實 美軍機上午飛台海 16:302020/02/12 軍事 國防部證實 美轟炸機路過台空域 04:092020/02/13 焦點新聞 大陸還在封城 醫材轉單台灣 04:092020/02/13 焦點新聞 擴大華為禁令 美部會傳達共識 04:092020/02/14 全球財經 美法官一紙禁令 微軟市值5分鐘掉170億美元 19:012020/02/14 財經 亞馬遜奪首勝 法院下令暫停JEDI合約 04:092020/02/15 全球財經 黑鷹失事國防部懲處5人 司令熊厚基自請記過處分 11:212020/02/15 政治 政治熱門新聞 若罷韓成功 媒體人預言韓國瑜結局 - 政治 杏仁哥po夜市慘狀 韓粉轟：別扯韓國瑜後腿！ - 政治 罷韓網友貼這張圖：就是因為這樣才要罷免韓國瑜！ - 政治 命理師算陳時中官運 宅神聽完一驚：表示疫情... - 政治 罷韓連署了嗎？ 名嘴一位高雄朋友竟這樣回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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