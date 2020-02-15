台中市長盧秀燕在影片中客串一角，用手機紀錄燈會工作人員與家人最幸福的一刻。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府新聞局分享一支以《團圓》為主題，改編自市府員工的台灣燈會影片，為了工作與責任，許多人都有無法陪在家人身邊的經歷，引發許多人共鳴，向許多成就燈會順利舉辦的幕後無名英雄致上敬意與謝意，市長盧秀燕也在影片中客串一角，用手機紀錄燈會工作人員與家人最幸福的一刻。

新聞局Youtube頻道分享「2020台灣燈會在台中－團圓篇」影片，短片一開始當大家沈浸在春節團圓的歡笑聲中，小男孩瑋瑋卻悶悶不樂，想為在台灣燈會籌備工作加班的爸爸送上便當，結果一小心卻睡著了。

影片中的太太打電話向在燈會現場加班的先生，說出「你忙完了嗎？瑋瑋睡著了，他今天很想你！」洋蔥指數爆表，網友看了直說「很催淚！」

最後瑋瑋在睡夢中被家人抱到燈區，醒來時開心地與爸爸及家人共遊燈會，呈現出主展區動物狂歡嘉年華燈區的各式動物主題花燈及文心森林公園「下雪」美景，更感人地敘說「團圓」最純真的愛與溫度。

新聞局表示，盧秀燕一月前往台灣燈會副展區瞭解現場狀況，看到一名市府員工牽著孩子的手向她打招呼，經詢問才知道觀旅局股長林建宏在接孩子下課後，因公臨時得回到展區加班工作。

市府將林建宏的故事拍攝成團圓篇影片，感謝所有參與燈會的工作人員。

林建宏表示，之前為了籌備燈會副展區，開幕前經常與同仁們一起努力到半夜2、3點，有時孩子真的就像影片裡所說，得在電視燈會新聞報導中，才能看到他，也感謝家人的支持與體諒。

台灣燈會是由許多不同領域的專業人員共同籌劃努力所呈現的成果，過程中不少工作人員犧牲與家人團聚時間，成就這場精彩、豐富的國際盛會。

新聞局長黃國瑋指出，這支燈會團團篇影片主要獻給堅守防疫崗位以及參與燈會工作的人，並邀請大家把握機會帶著心愛的家人與朋友，前來台灣燈會享受璀璨燈景以及這一份「團圓」的人情之美。

(中時 )