日本新冠肺炎疫情持續擴大，厚生勞動省表示，東京都15日一天新增8名確診病例，其中7人和13日確診的東京男性計程車司機有過密切接觸。除了東京8例確診，和歌山縣也在同一天新增3例確診，總計日本境內15日一口氣新增11例確診病例。目前日本境內累計52例確診。

東京都的8名新病例中，有7人和13日確診的70歲男性計程車司機一樣，都曾在1月18日參加計程車工會在屋形船舉辦的新年春酒。其中4人是年齡在50多歲至80多歲的男性司機，2人是50至60多歲和計程車司機同住的女性，1人是40多歲在屋型船工作的男性。總計這名司機身邊累計有10人感染新冠肺炎。是否讓他成為「超級傳播者」，在網上引起熱議。

而第8名確診病例是住在東京都內的40多歲男性公司職員。確診前14日並未去過大陸的湖北省或浙江省。

厚生勞動大臣加藤勝信在記者會上坦言，疫情發生變化，至今無法掌握13日以來的多個病例的感染途徑，這「與先前的狀況不同」。這次宣布的確診病例位於東京城南區，該區包括交通樞紐羽田機場、中央磁浮新幹線等主要人潮聚集點。

除了東京都新增8例確診，和歌山縣15日又新增3例，全都與有田市的濟生會醫院有關。三人分別是該院外科部的50多歲醫生、該醫師的妻子，以及該院一位住院的60多歲男子。總計13日以來，和歌山線感染人數已累計至5人，全都與濟生會醫院有關。該縣知事仁阪吉伸已改口，表示濟生會醫院「有可能發生院內感染」。如果證實將是日本首例。

(中時 )