桃園市曾姓民眾15日深夜在路上撿到黑貴賓，送到桃園警分局忠路派出所，員警先帶至獸醫院掃描晶片，發現鄭姓主人所有，不過無法聯繫上鄭，只好在臉書發布協尋資訊，果然鄭男哥哥2小時候就到派出所。

飼主哥哥說，該黑貴賓叫大熊，趁家人不注意偷跑出家門，大家在附近尋找，不知道如何是好，就接到朋友通知，表示派出所有發出協尋資料。

(中時 )