黑貴賓大熊溜出家門 警發網成功找到主人 19:272020/02/15 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黑貴賓大熊因為溜出家門，所幸被善心民眾撿到，送到派出所。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市曾姓民眾15日深夜在路上撿到黑貴賓，送到桃園警分局忠路派出所，員警先帶至獸醫院掃描晶片，發現鄭姓主人所有，不過無法聯繫上鄭，只好在臉書發布協尋資訊，果然鄭男哥哥2小時候就到派出所。 飼主哥哥說，該黑貴賓叫大熊，趁家人不注意偷跑出家門，大家在附近尋找，不知道如何是好，就接到朋友通知，表示派出所有發出協尋資料。 (中時 ) #派出所 #主人 #聯繫 #臉書 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐正文關臉書 最後PO文感嘆這件事 07:502020/02/11 政治 「運氣好說」惹議 趙少康臉書遭灌爆：令人失望！ 10:122020/02/12 政治 MWC／華為OPPO如期參與 臉書思科宣布退展 11:472020/02/12 科技 臉書罵一句「垃圾因仔」 法院判罰2萬元 13:562020/02/13 社會 8旬老婦負氣離家瑟縮路邊 員警苦勸送回家 17:182020/02/13 社會 卡神開庭前一晚先在臉書討拍 這句話讓網友暴怒 21:452020/02/14 生活 情人節小心愛情騙子 警公布「假交友」詐騙APP排行榜 22:232020/02/14 社會 7年級里長 臉書治理大小事 04:102020/02/15 地方新聞 散布疫情謠言桃檢揪出2女惡作劇 04:102020/02/15 地方新聞 憂心疫情！繼MWC後 臉書宣布取消全球行銷峰會 09:022020/02/15 科技 社會熱門新聞 上海返台搭高鐵回高雄 台女遭衛生局堵人開罰 - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 上海返台搭高鐵恐罰15萬 她 「一通電話」露餡 - 社會 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 西門町大賣場驚傳外國人自戕送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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