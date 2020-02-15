教廷外長葛拉格總主教（Arch. Paul Richard Gallagher）14日與中國外長王毅於德國「慕尼黑安全會議」期間場邊會晤，再度引起邦交生變疑慮。對此，外交部發言人歐江安表示，教廷事前向我說明並此次梵中外長會晤不涉政治議題，旨在表達梵蒂岡對中國大陸疫情的關心。外交部對相關發展均有掌握，並持續保持密切關注。

歐江安說，近期中國新型冠狀病毒疫情持續擴大，教廷基於人道關懷立場，曾透過宗座賑濟所及義大利華人教會傳教中心致贈疫情嚴重的湖北、浙江、福建三省口罩，協助當地受困神職人員、信徒與民眾。

歐江安指出，自2018年9月22日梵中簽署「主教任命臨時性協議」以來，中華民國（臺灣）一向期盼該協議及相關作為，能有助改善中國大陸日益嚴重的宗教自由問題，這是我國的一貫立場，沒有改變。但種種情勢顯示，中國天主教會現在遭受更大逼迫，已引起國際社會普遍關切。

歐江安強調，我國將持續與梵蒂岡就相關發展密切交換意見，以促使中國逐步落實宗教自由化，維護中國天主教徒純正的信仰生活，並使我國利益包括臺灣天主教會信眾福祉不受影響。

(中時 )