為提升國中會考成績，南投縣首度推動「增A減C」計畫，縣長林明溱還曾公開表示，成績不佳國中的校長要調職！不過，他有賞有罰，15日表揚會考表現優異學校，包括大型學校旭光、南崗及草屯國中，小型學校北梅、同富及集集國中。

南投縣「國中教育會考學校成績進步獎勵計畫」，簡稱增A減C計畫，希望提升學生能力和成績，已經展現成果，其中，北梅國中全校減C進步率139％居全縣之冠！該校一位體育班學生，每次考試成績都是5C，導師不放棄，除了每周主題文章引導他思考人生方向，建立積極學習態度，並自行設計數學學習單，讓他從四則運算重新學習、建立信心，最後在會考時數學達到B等級，非選題甚至拿了3分！

旭光高中（完全中學）校長何光明表示，該校減C大幅進步16％，感謝全校老師的精進教學，鼓勵經典文章背誦，辦理英文營隊及英檢課程，數學趣味桌遊競賽，還有課後學習扶助課程，學生才能有突出表現。

南崗國中減C進步13％，因為善用獎勵制度、辦理命題趨勢分析及講座，老師奉獻教育熱情，適時進行補救或加深加廣，確保學生學習動力。

同富國中代理校長許淑春以「增進學科基礎、維持學習動力」為目標，段考題目難易程度適中，讓學生不會有挫折感，提高學習效率。

埔里國中會考英文科精熟等級進步9％，校長脈樹．塔給鹿敦表示，學校著重閱讀與英聽理解能力，教師自行製作評量讓學生循序漸進，並加強口語能力，增加朗誦的機會，利用生活經驗較相關的長篇文章，引導學生提升閱讀耐性，並引起興趣。

大成國中數學A的比率增加17.6％，校長陳清濱表示，教師建立適合全年級學生的「共同講義」制度獲得成效，利用課堂中檢討、回家作業、階段獎勵、段考測驗、期末抽獎，每學期至少送出由校長、家長會長捐助的平板電腦和上百種的獎品，學生到鼓勵並有固定的學習範圍，程度自然提升。

(中時 )